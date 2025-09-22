Marinelli guadagna la sufficienza sul Corriere dello Sport, nonostante qualche sbavatura. Nessun dubbio sulla rete di Dimarco, mentre corretto annullare quella di Frattesi per offside (il secondo rimpallo su Thorstvedt non conta perché la parata di Muric è un «save», dunque non una giocata).

Tutto buono anche nell’azione che ha portato al gol Cheddira: lo tiene in gioco sicuramente Carlos Augusto ma probabilmente anche Akanji. Manca un giallo chiaro per Carlos Augusto: assesta una manata con il braccio largo sulla faccia di Berardi. Ok l’ammonizione per Calhanoglu: duro su Koné, ma il giallo va bene. Rischia Dimarco: già ammonito, calcia lontano il pallone, perdonato. 

Sezione: Rassegna / Data: Lun 22 settembre 2025 alle 12:28 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni
