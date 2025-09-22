Altre novità arrivano da casa Inter, dove cresce sempre di più l'attenzione rivolta alla città di Milano e alle iniziative di crossover tra il calcio e il mondo fashion. Dal 22 al 29 settembre, settimana che sarà caratterizzata dalla Milano Fashion Week, "Sector No Limits trasforma l’edicola di Corso Venezia 51 in un Pop Up Store inedito: 'Sector x Inter'" si legge nel comunicato diramato dal club nerazzurro che presenta il progetto in questione come che un'iniziativa che "unisce sport e lifestyle urbano per presentare la nuova collezione di orologi dedicata all’F.C. Internazionale Milano".
"Un luogo di passaggio che diventa destinazione. Un tempo scandito non solo dai minuti, ma dalle emozioni: è qui che prende vita l’incontro tra il brand che da sempre incarna sfida e adrenalina, e il Club Nerazzurro. L'highlight più atteso sarà venerdì 26 settembre con l’evento esclusivo 'Fashion Pre-Match', una serata che porterà nel cuore della città l’energia unica del pre-partita. Un happening che mixa spirito sportivo e vibrazioni lifestyle, con dj set, ospiti vip, talent e socialites milanesi pronti a vivere un’esperienza fuori dagli schemi.
In questa cornice prende forma una nuova visione di comunicazione: l’edicola, simbolo storico della città, si trasforma in uno spazio esperienziale dove il consumatore diventa protagonista. Non più soltanto punto vendita, ma vero hub urbano, capace di integrare la classica comunicazione con l’experiential marketing. Qui il brand incontra le persone, si fa scoprire attraverso eventi, incontri e momenti di condivisione, aprendo le porte a un nuovo modo di vivere la città e i suoi luoghi.
L’occasione è la partnership che vede Sector No Limits Official Timekeeper di F.C. Internazionale Milano a partire dalla stagione 2025-26: un sodalizio che racconta di determinazione, passione e sogni che non conoscono confini. Sector e Inter parlano lo stesso linguaggio, quello di chi non si accontenta, di chi affronta ogni sfida come un’occasione per superarsi, dentro e fuori dal campo. Con questo Pop Up Store e l’evento del 26 settembre, Sector No Limits invita tutti a entrare in questa nuova dimensione: un battito condiviso, un tempo che non si ferma mai, un lifestyle che celebra il coraggio di osare. Perché il futuro appartiene a chi vive senza limiti".
Autore: Egle Patanè
