È stato ufficializzato il tabellone della Coppa Italia Femminile 2025/26, competizione che si svilupperà attraverso turni ad eliminazione diretta fino alla finale, in programma tra il 24 e il 25 maggio 2026. Ai nastri di partenza 26 squadre tra Serie A e Serie B, in base alla classifica della passata stagione.

L’Inter Women, inserita tra le prime otto teste di serie in base alla graduatoria d’accesso, farà il proprio ingresso nel torneo a partire dagli ottavi di finale, in programma tra il 20 e il 21 dicembre 2025 in gara secca: le nerazzurre affronteranno il Como 1907 in trasferta.