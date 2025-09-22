Vincenzo Montella è stato ospite questa mattina di Radio Anch'io Lo Sport. Inevitabile un passaggio sul capitano della Turchia, di cui Montella è commissario tecnico, ovvero Hakan Calhanoglu.

"Un calciatore straordinario, nel suo ruolo se ne contano pochi così. L'anno scorso ha avuto qualche ricaduta fisica di troppo, è arrivato al Mondiale con un infortunio - dice Montella -. Ha compromesso un po' l'estate e non ha avuto una preparazione delle migliori, ma lo vedo in netta crescita. A Torino è stato straordinario. Ha talento ed esperienza, per noi è fondamentale e lo sarà per l'Inter ancora per qualche anno. Lotta Scudetto? Sarà una bella lotta, Allegri è esperto e capace. Sicuramente il Milan sta tornando ad essere altamente competitivo, il Napoli si è rafforzato e ha la Champions, che ti porta via energie ma ti dà anche consapevolezza. Io non tralascerei nemmeno l'Inter perché anche numericamente è una squadra che può dare fastidio. Euro 2032 tra Italia e Turchia? In Italia siamo un po' indietro sugli impianti, è l'opportunità per adeguarci agli standard degli altri Paesi".