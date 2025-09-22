Prima vittoria nella sua avventura in Serie B per Matteo Andreoletti alla guida del Padova, che ieri ha superato in rimonta per 2-1 la Virtus Entella. A fine gara, in conferenza stampa, il tecnico biancoscudato ha rimarcato l'importanza dei giovani presenti all'interno della sua rosa: "Io penso che abbiamo giovani molto interessanti, bravi ma che vanno ben dosati per non bruciarli. Penso anche a Luca Di Maggio, che con l'Entella non ha trovato spazio: ha quel dinamismo e quelle caratteristiche che possiamo proporre di fronte a squadre che fanno dell'intensità la loro forza".