Dopo la sequela di dichiarazioni del presidente dell'Inter Beppe Marotta, che ha espresso tutta la sua preoccupazione per i risvolti poco positivi che sta prendendo la vicenda dello stadio nuovo arriva la replica del sindaco di Milano Beppe Sala. Che a margine della cerimonia di posa della targa in memoria di Elio Fiorucci nella Galleria Passarella in città non nasconde una certa stanchezza nel parlare del tema: "Questa è una decisione che condizionerà il futuro di Milano e va giudicata nel lungo termine. Ma non mi sento di dire più niente a nessuno. Sono sfinito anche io da questa faccenda, ma sento di avere la coscienza a posto perché ho messo tutta la mia competenza e determinazione".
Parlando direttamente delle dichiarazioni del numero uno nerazzurro che ha paventato l'ipotesi di lasciare Milano, Sala ha aggiunto: "Io non penso che sia una minaccia. Chiaro che è molto possibile che le squadre lascino Milano ma io credo che a questo punto il Consiglio debba decidere in piena autonomia. Io ho la coscienza a posto e ho fatto tutto quello che c'era da fare. Nella decisione i consiglieri devono valutare una serie di cose, è chiaro che alla base c'è il contratto e come è stato elaborato. E poi c'è il futuro di Milano", ha concluso.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
