Al termine della vittoria dell’Inter contro il Sassuolo, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi su due temi centrali: il futuro di San Siro e il cammino dei nerazzurri: "Sono preoccupato - ha detto su San Siro -, sia come presidente dell’Inter che come uomo di calcio. Milano rischia di diventare marginale nello scenario europeo: San Siro non è stato approvato per Euro 2032 e non può ospitare una finale di Champions. Inter e Milan rappresentano la città a tutto tondo e hanno bisogno di uno stadio moderno e funzionale. Purtroppo il dibattito politico si è arenato, molti non comprendono le richieste delle due società. Tutto è nelle mani del consiglio comunale, spero che capisca l’importanza del tema”.

Sul rischio di lasciare Milano: "La priorità è restare, ma se non ci sarà soluzione dovremo trovare un’alternativa fuori dal comune di Milano, seppur a malincuore. Siamo legati alla città, ma abbiamo bisogno di strutture all’altezza per competere con le rivali europee”.

Due battute sul successu sul Sassuolo: "Ho visto la squadra con grande ottimismo: dopo il cambio in panchina c’erano rischi, ma la crescita è evidente. Battere il Sassuolo significa avere personalità, un tratto che rispecchia Chivu. Lo Scudetto? Il Napoli resta la principale rivale: è campione in carica e ha investito molto. Sono loro i favoriti”.