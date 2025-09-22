Nel corso della Domenica Sportiva, Daniele Adani è intervenuto sul dibattito riguardante Inter-Sassuolo con uno speciale focus su Lautaro Martinez, che ha giocato solo spezzoni nelle ultime due partite a causa di un problema fisico. "Questo è un ragazzo abituato quasi a non fare vacanze, tra la Copa America, le qualificazioni mondiali. Non salta una partita. Col Barcellona fa gol quasi da stirato. Poi a un certo punto il corpo chiede riposo", afferma Adani.

Breve passaggio anche riguardo alla situazione di San Siro: in settimana è atteso il voto del Consiglio comunale di Milano sulla possibile vendita ai club. "Il Meazza è il calcio, San Siro è la storia. Giocare lì è difficile da descrivere, dev'essere tramandato", è la risposta.