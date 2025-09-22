"Mi sembra che l'Inter stacchi in maniera scientifica: col Sassuolo fa il 2-0 che ha inseguito a lungo, con caparbietà, con la palla che non entrava. Fa il secondo e prende subito gol. C'è un tema mentale che è più importante di tutti gli altri". E' l'analisi di Riccardo Trevisani a Pressing, dopo Inter-Sassuolo.

"Carlos Augusto, per esempio, è stato il più spumeggiante ma nel primo tempo si addormenta su Pinamonti e lo stesso sul gol di Cheddira, insieme ad Acerbi - dice ancora Trevisani -. Difensivamente è perennemente distratta. Dato che queste disattenzioni le vedevo anche con Inzaghi mi viene da pensare che non sia un problema di allenatore, ma di giocatori. In Sassuolo-Napoli io non avevo mai la sensazione che il Napoli prendesse gol. Con l'Inter pensi di sì. Ha la seconda peggior difesa del campionato ed è un dato. Josep Martinez? Anche l'anno scorso ha fatto 5-6 presenze così. Deve prendere un tiro e fa la parata".

Infine il giudizio sulla prova di Pio Esposito. "La somiglianza principale è con Luca Toni, per certi aspetti. Toni all'età di Pio Esposito giocava al Fiorenzuola e fece due gol in ventisei presenze, la maggior parte della panchina. Gli attaccanti arrivano con calma, se a 20 anni sei all'Inter sei già forte. A vent'anni gli attaccanti stanno da un'altra parte".