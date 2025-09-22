Commentiamo insieme ancora la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo arrivata ieri sera a San Siro. Grande prestazione di Dimarco, in gol dopo un digiuno lungo sei mesi. Le ultime dalla cerimonia del Pallone d'Oro.
Autore: Raffaele Caruso
Pallone d'Oro, Dumfries sfila sul tappeto rosso: "Meraviglioso, è la mia prima volta qui. Chi vincerà? Dembélé"
videoAcerbi: "Siamo arrivati cotti mentalmente alla finale di Monaco. Chivu pronto, di calcio ne capisce". Poi l'aneddoto sul suo approdo all'Inter
Rivivi la diretta! AJAX e SASSUOLO, la SETTIMANA che serviva. DIMARCO is BACK? BARELLA, PIO e il PALLONE d'ORO...
Angolo Tattico - La gamba di Carlos, le sponde di Esposito, l’imprevedibilità di Laurienté: le chiavi di Inter-Sassuolo
La replica di Sala: "Parole di Marotta non una minaccia, poi che Inter e Milan lascino Milano è molto possibile"
Marotta a SM: "San Siro vetusto, giusto che faccia un passo indietro. Rozzano l'alternativa? Può essere"
