Tra i due interisti che hanno sfilato sul tappeto rosso del Théâtre du Châtelet di Parigi, prima della cerimonia del Pallone d'Oro, Yann Sommer, candidato al 'Trofeo Yashin', il premio quello che incorona il miglior portiere della stagione, ha parlato così a L'Équipe: "E' un grande onore essere qui, ma penso sarà difficile battere la concorrenza di Donnarumma. Il premio del miglior portiere lo vincerà lui, ha fatto una grande stagione", le parole dell'estremo difensore dell'Inter riportate da Gazzetta.it.