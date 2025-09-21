E' Luis Henrique il primo a presentarsi in conferenza stampa dopo Inter-Sassuolo 2-1: "Sono molto felice, ho lavorato molto per avere questi minuti. Spero di continuare così, per prendere confidenza e aiutare la squadra", le parole del brasiliano.

Cosa vi è mancato nel finale?

"Abbiamo abbassato il ritmo dopo il loro gol, l'importante era conquistare i tre punti".

Chivu ha detto che puoi giocare in più posizioni, tu dove ti vedi meglio?

"Basta giocare, io penso a dare il massimo".

Come vedi l'Inter?

"E' una squadra molto forte, con qualità. L'anno passato ha avuto chance di vincere tanti trofei".

Cosa ci dici del Marsiglia?

"E' una squadra che è nel mio cuore, là ho tanti amici. Sono contento per la squadra, sarà sempre un loro tifoso".