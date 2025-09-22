"Quando non porti a casa il risultato la delusione c'è, ma mi tengo la prestazione. Siamo rimasti in partita, soffrendo quando era il momento di farlo e riaprendola a 7-8' dalla fine, peccato non aver pareggiato ma ci sono tante cose positive". E' l'analisi di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, alla Domenica Sportiva, poco dopo la sfida con l'Inter.

"Siamo un gruppo con tanti ragazzi nuovi, costruiti proprio a ridosso del campionato - prosegue Grosso -. Purtroppo tante cose le stiamo scoprendo all'interno delle gare stesse, ma abbiamo qualità per raggiungere l'obiettivo. Abbiamo messo in difficoltà anche una grandissima squadra come l'Inter. Sia noi che l'arbitro potevamo avere un pizzico di coraggio in più".