"Il mio gol col Barcellona? E' stata la più bella partita mai vissuta, è stata un'emozione unica, anche se non ha portato nessun trofeo. Per noi e per la gente". Francesco Acerbi ricorda così, a Radio 24, il significato del suo gol più famoso che ha spalancato le porte della finale di Champions League all'Inter.
Qualche tifoso interista maledice quel gol...
"Io mi tengo quel gol perché è meglio giocarsi la finale, una partita da 50 e 50. Anche se la nostra a Monaco è andata male dal primo al 90esimo, l'emozione di battere il Barcellona in quel modo lì è stata unica".
Come ha fatto i Barcellona a prendere un gol così?
"Dopo il 3-2, il Barcellona aveva in mano la partita. Forse hanno avuto un po' di superficialità. Per me è stato bello, per loro un po' meno: da difensore si può marcare certamente in maniera diversa".
La telecronaca di quel gol.
"Io cerco di andare in attacco e dico agli altri che tanto non cambiava niente tra perdere 3-2 o 4-2. Vado su e cerco di far casino: mi metto là, senza pensieri. Mi sono messo in fuorigioco e, dal momento che arriva il cross, io sono già in area. La palla è arrivata giusta, poi sono riuscito a fare gol perché ci ho creduto e anche con un po' di fortuna".
Che compagno di spogliatoio sei?
"Io vado d'accordo con tutti. Barella, Bastoni. Dimarco e Thuram sono ragazzi simpatici e umili, mi diverto con loro. Ma in generale sono abbastanza solitario. Poi in campo parlo con tutti, quando me la sento e vedo qualcosa soprattutto a livello di atteggiamento. Sono un po' come uno zio o un padre per qualche compagno".
Quanto è forte Pio Esposito?
"In America ho visto sto ragazzone qua che si allenava da solo: 1,90, agile. Ho pensato fosse un giocatore forte, anche senza vederlo con la palla. Poi ha due caratteristiche che a me piacciono da impazzire: umiltà e fame che raramente vedi nei giovani d'oggi. Ha tutto per diventare un giocatore importante. Inoltre ha anche testa, tiene i piedi per terra. Sembra un veterano, è una cosa fantastica".
Che allenatore è Chivu?
"Non c'è un modo diverso di approcciarsi a un mister giovane. Lui è l'allenatore, ci sono i ruoli. Ha poche panchine in Serie A, ma è lui che decide e si prende le responsabilità. Bisogna sempre portargli rispetto".
Come è finita con la Nazionale?
"Col senno del poi.. Io ho rifiutato la convocazione, ma non ho mai detto che non voglio più andare in Nazionale. Se dovesse chiamare Gattuso, ci andrei di corsa. Non volevo fare polemiche, ho solo voluto fare chiarezza. Dopo l'Europeo, io ho chiamato Spalletti dicendogli che non ce la facevo più a muovermi, dovevo operarmi. Lui mi ha risposto di stare tranquillo, ma poi non mi ha più chiamato. Poi succede che fa quelle dichiarazioni sulla mia età, delle quali poi si è scusato privatamente. Io gli ho risposto che non avrei portato rancore, ma ho precisato che non è bello che un mister dia del 'vecchio' a un giocatore. Mi ha fatto capire che avrei fatto solo la gara con la Norvegia ma poi non ci sarebbe stato più spazio per me per le sfide successive. Io sarei andato di corsa, ma dopo quelle dichiarazioni e questa richiesta... Mi sono sentito un po' 'usato'".
Elaborazione del 'lutto sportivo' della scorsa stagione: come sta il gruppo?
"Siamo giocatori importanti, siamo all'Inter. Ci sta che i primi 2 mesi ci siano delle scorie, anche a livello inconscio. Dopo serve la forza per andare a riprendersi ciò che abbiamo lasciato indietro. Complimenti al Napoli per lo scudetto, ma noi abbiamo fatto passi falsi: il rammarico più grande è quello. Alla finale di Champions siamo arrivati cotti mentalmente e fisicamente. Con Chivu stiamo facendo un percorso importante, serve più leggerezza mentale. Dobbiamo avere la forza di fregarcene, ritrovando il sorriso. Serve uno switch, la serenità che il nostro gruppo ha dimostrato nel corso degli ultimi anni. Ogni giocatore ha una testa, io ad esempio ho resettato perché ho capito il perché. Magari altri hanno gli incubi, altri ancora dormono serenamente ma non perché non gliene freghi nulla".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:10 Pallone d'Oro, Dumfries sfila sul tappeto rosso: "Meraviglioso, è la mia prima volta qui. Chi vincerà? Dembélé"
- 20:55 Acerbi: "Se Gattuso mi chiama, vado di corsa in Nazionale. Mi sono sentito un po' 'usato' da Spalletti, ecco perché"
- 20:41 Coppa Italia Women, svelato il tabellone: l'Inter affronterà il Como agli ottavi
- 20:27 Da Inzaghi a Chivu, 45 gol in Serie A nel 2025: nessuno come l'Inter. Solo la Roma ha vinto di più
- 20:13 Dimarco da record: in cinque stagioni all'Inter l'esterno primeggia per gol più assist
- 19:57 Cade l'Inter Under 18 di Fautario al Viola Park: la Fiorentina vince 2-1, primo ko in campionato
- 19:45 videoAcerbi: "Siamo arrivati cotti mentalmente alla finale di Monaco. Chivu pronto, di calcio ne capisce". Poi l'aneddoto sul suo approdo all'Inter
- 19:43 Padova, Andreoletti: "Abbiamo giovani bravi come Di Maggio. Ecco quando ci potrà servire"
- 19:29 Martorelli: "L'Inter ha meritato ma nel finale soffre sempre. Spiace che Esposito non abbia segnato"
- 19:14 Top 30 Pallone d'Oro, i messaggi dell'Inter per i suoi rappresentanti: 'Dumfries tra l'élite del calcio' e 'Fieri di te, capitano'
- 19:00 Rivivi la diretta! AJAX e SASSUOLO, la SETTIMANA che serviva. DIMARCO is BACK? BARELLA, PIO e il PALLONE d'ORO...
- 18:50 La ministra Santanché: "Nessuno è contrario allo stadio nuovo, ma demolire San Siro non è utile"
- 18:36 D'Ambrosio: "Inter, la dirigenza ha fatto quello che richiedeva la proprietà. Addio Inzaghi? Sicuramente è stato professionista fino alla fine"
- 18:22 Bookies - Coppa Italia, l'Inter resta la prima favorita. Più indietro Napoli e Milan
- 18:09 Pallone d'Oro, Lautaro 20esimo nella classifica finale. Dumfries meglio di Haaland e Van Dijk
- 17:56 Processo Prisma, la Juventus: "Patteggiamento non è ammissione di responsabilità: agito nell’interesse di società e azionisti"
- 17:42 Agnelli spiega la scelta di patteggiare: "Scelta sofferta, ma opportuna a porre fine a questo lungo periodo"
- 17:28 Rotta verso il Pallone d'Oro: Lautaro, Dumfries e Sommer in volo alla volta di Parigi
- 17:13 The European House-Ambrosetti - Col nuovo San Siro 3 miliardi di impatto economico all'anno
- 17:00 CF - Nuovo San Siro, il 'preventivo' dei costi: operazione da 1,29 miliardi di euro. Le modalità di finanziamento
- 16:50 Inter e Sector insieme per la Milano Fashion Week: il crossover nerazzurro tra sport e lifestyle
- 16:40 Gravina: "Nazionale, con Gattuso sussulto d'orgoglio da parte di tutto l'ambiente"
- 16:30 Di Canio: "Inter, preso un gol sciocchino. Le scelte impopolari di Chivu servono a crescere"
- 16:20 Kamate prolunga con l'Inter: "Felice di continuare. Il lavoro continua, grazie a tutti quelli che l'hanno reso possibile"
- 16:10 Caressa: "San Siro? Parole chiare di Marotta. Così Milano rischia di restare indietro"
- 16:00 Angolo Tattico - La gamba di Carlos, le sponde di Esposito, l’imprevedibilità di Laurienté: le chiavi di Inter-Sassuolo
- 15:50 Atletico, Simeone: "Segniamo ad ogni partita, ma dobbiamo migliorare la difesa. Stiamo lavorando per cercare i risultati"
- 15:40 Sassuolo, Grosso a SM: "Nell'episodio in area noi poco furbi? Poco coraggioso l'arbitro, ma va bene così"
- 15:30 Montella: "Calhanoglu è straordinario. Fondamentale per la Turchia, ma anche per l'Inter. Oggi e nei prossimi anni"
- 15:20 Condò: "Ieri l'Inter ha vinto una gara ricca di contraddizioni. Akanji è meglio di Pavard"
- 15:11 Allenamento mattutino dopo la vittoria sul Sassuolo: solito lavoro post-gara. Domani giornata di riposo
- 15:03 Processo Prisma, ok al patteggiamento per i dirigenti della Juve: un anno e otto mesi per Andrea Agnelli
- 14:49 Sponsor 'proibito' nei Paesi Bassi, Inter nel mirino dell'Autorità per i giochi. Il club: "Nessuna violazione"
- 14:34 Sassuolo, Cheddira a SM: "Sconfitta arrivata per dettagli. Rigore di Frattesi? L'arbitro non ha visto, ma..."
- 14:20 Il VAR annulla il gol di Frattesi, ma non la sua gioia. Ventisei candeline in nerazzurro e un nuovo ciclo all'orizzonte
- 14:06 Grosso: "Delusione, ma mi tengo la prova. A noi e all'arbitro è mancato un po' di coraggio"
- 13:51 Ancora Sala: "Euro 2032 a Milano, ho parlato con Uva oggi. Il rischio dell'esclusione c'è"
- 13:37 La replica di Sala: "Parole di Marotta non una minaccia, poi che Inter e Milan lascino Milano è molto possibile"
- 13:25 Carlos Augusto a SM: "Volevamo questa vittoria. Il mio non-gol? L'importante è segnare, felice per Dimarco"
- 13:23 Romano: "Nico Paz e l'Inter, affare più mediatico che altro. E il Real Madrid ha un'intenzione"
- 13:10 Il Podcast di FcIN - Inter-Sassuolo, l'analisi di Andrea Bosio: vittoria tra luci e ombre
- 12:55 Finalmente Dimash. Dimarco spezza il tabù e fa esultare anche Steven Zhang dalla Cina
- 12:42 CdS - Pio Esposito mette in mostra il repertorio completo: impressionante per due ragioni
- 12:28 Moviola CdS - Inter-Sassuolo, ok Marinelli nonostante qualche sbavatura
- 12:14 GdS - Inter-Sassuolo, riecco il vero Dimarco: il gol gli mancava da sei mesi
- 12:00 INTER-SASSUOLO 2-1, ESPOSITO top. L'alternanza SOMMER-MARTINEZ è giusta? MAROTTA e l'ALLARME STADIO
- 11:45 Marotta a SM: "San Siro vetusto, giusto che faccia un passo indietro. Rozzano l'alternativa? Può essere"
- 11:30 Bonolis: "Inter da 7,5, ma con suspense finale. Il Sassuolo sarà difficile per tutti"
- 11:16 Vieri: "Grande partita di Pio Esposito, ma poteva segnare. Anche Bonny è già pronto, ma..."
- 11:02 CdS - Vittoria col brivido: l'Inter coi soliti difetti, urgente un cambio di rotta
- 10:48 Trevisani: "L'Inter stacca la spina scientificamente: è un problema dei giocatori. Pio? Guardate dov'era Toni a 20 anni"
- 10:34 Ranocchia: "Sommer-Martinez, gestione perfetta. Pio? Strabiliante, i gol arriveranno perché..."
- 10:20 TS - Inter-Sassuolo, Bonucci in tribuna: brillano tre azzurri su tutti
- 10:06 Adani: "Lautaro? Non fa mai vacanza, segna al Barcellona quasi da stirato. A un certo punto il corpo chiede riposo"
- 09:52 Pagelle TS - Akanji si mette in tasca Laurienté, insufficienze per Barella e la ThuLa
- 09:38 Montella: "Pochi come Calhanoglu nel suo ruolo. Lotta Scudetto? Non tralascio l'Inter perché..."
- 09:24 Pagelle CdS - Dimarco puntuale, Calhanoglu in risalita. Due i bocciati
- 09:10 Marotta alla Rai: "Fisiologiche le difficoltà col cambio di tecnico. Pio? Orgogliosi di un aspetto. E su San Siro..."
- 08:56 GdS - Ancora assist per Sucic: solo Yildiz e Paz più giovani di lui in Serie A
- 08:42 Pagelle GdS - Sucic sublime, giù Acerbi. Applausi per Martinez, ecco Luis Henrique
- 08:28 Moviola GdS - Dimarco rischia il rosso, ma il primo giallo non c'era
- 08:14 GdS - L'Inter domina e spreca: qui sta la magagna. Ecco dove deve lavorare Chivu
- 08:00 Gradualmente e con saggio dico-non dico. Chivu dritto per la sua strada con un messaggio
- 01:09 Prima GdS - Inter da brividi. Sassuolo battuto (con fatica) a San Siro
- 00:19 Marotta: "San Siro tema cruciale, sono preoccupato. C'è il rischio di lasciare Milano"
- 00:10 videoInter-Sassuolo 2-1, Tramontana: "Vittoria importantissima con i soliti difetti. Esposito grande partita, Sucic..."
- 00:00 Miracolo a San Siro: Sassuolo battuto. Doveva finire 4-0, non serve disperarsi
- 23:50 Inter-Sassuolo, la moviola: qualche sbavatura di Marinelli, tra gialli risparmiati e un 'lasciar correre' eccessivo
- 23:45 Sassuolo, Cheddira in conferenza: "Abbiamo tenuto testa all'Inter per lunghi tratti della gara, siamo soddisfatti"
- 23:38 Chivu in conferenza: "Contento della prestazione, abbiamo avuto equilibrio. Sommer-Martinez, sono stato chiaro con entrambi"