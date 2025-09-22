Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, i due interisti tra i migliori trenta giocatori del mondo in lizza per il Pallone d'Oro 2025, si sono classificati rispettivamente al 25esimo e 20esimo posto. Un traguardo che anche il club ha voluto celebrare su X: "Denzel Dumfries tra l’élite del calcio" e "Fieri di te, capitano", i messaggi che si leggono.