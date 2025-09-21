Francesco Pio Esposito si candida a una nuova maglia da titolare anche contro il Sassuolo. Dopo l’esordio dal 1’ contro l’Ajax, l’attaccante classe 2005 sembra ormai entrato stabilmente nelle rotazioni di Cristian Chivu, e anche gli addetti ai lavori iniziano a riconoscerne il valore.

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha espresso grande fiducia nel giovane centravanti: “Pio Esposito lo abbiamo scoperto al Mondiale per Club, si è vista classe nel gol realizzato. Devo confessare: dopo quella rete, ho visto su YouTube tutti i gol fatti da Pio a La Spezia. Colpevolmente me li ero persi”.

Il giornalista ha poi spiegato le qualità che lo hanno colpito: “Ho scoperto un attaccante che probabilmente è pronto per questi palcoscenici, l’ho visto segnare in tutte le maniere. Le coppie mi sembrano queste: o Lautaro o Pio Esposito, o Thuram o Bonny”.