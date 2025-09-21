"Siamo stati bravi, per noi non era facile perché l'Inter è forte". Comincia così l'intervista a DAZN di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, dopo il ko rimediato a San Siro contro l'Inter: "Complimenti ai ragazzi, anche se il risultato non ci gratifica. Siamo in un campionato nuovo con tanti ragazzi nuovi, abbiamo dei grandi margini e vogliamo crescere. Continueremo a lavorare, nel finale ci abbiamo creduto e abbiamo creato i presupposti per provarci. Usciamo dal campo a testa alta".

Queste prime partite possono essere un 'investimento' per le prossime?

"Il calendario ci mette davanti avversari che come noi dovranno lottare per mantenere la categoria. Torniamo da neo promossi e sappiamo qual è il nostro obiettivo, cercheremo di crescere e di giocarci il campionato con le squadre che lottano insieme a noi per restare in Serie A".

Ci può raccontare qualcosa di Koné?

"È un giocatore forte, di personalità e qualità. Il centrocampo è totalmente nuovo, ci stiamo conoscendo e dobbiamo capire i difetti da mascherare. Ci sono ragazzi che giocano in Serie A per la prima volta, serve tenere il giusto equilibrio per giocarci le nostre carte con qualità e stringendo i denti contro avversari più bravi che ti mettono alle corde".

Siete una bella squadra, vi toglierete delle soddisfazioni. E stai meglio con i capelli corti.

"Mi piace ogni tanto cambiare, mi piace cambiare le forme ma tengo solidi contenuti. Mi auguro che il tuo augurio possa essere una bella profezia perché vogliamo fare bene. Se l'arbitro nel finale avesse avuto un pizzico di coraggio in più secondo me poteva esserci qualcosina a favore nostro in area, ma avremmo dovuto cercarlo un po' meglio con un briciolo di furbizia. Invece ci manca ancora malizia. Ci portiamo a casa la prestazione e ripartiamo, cavalchiamo ogni giorno per raccogliere quello che vogliamo".