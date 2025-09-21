"Questi ragazzi hanno bisogno di una curva che li sostenga". Le parole del tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, nella conferenza stampa di ieri non sono passate inosservate e questa sera, all'esterno di San Siro, la Nord ha esposto uno striscione nel quale si elogiano le parole dell'allenatore nerazzurro, con un chiaro messaggio alla società. Lo striscione recita: "Società, questa è la mentalità".