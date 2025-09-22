Da Chieti, dove ha presenziato alla cerimonia di consegna del premio Prisco, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, rispondendo ai giornalisti alla domanda sul ritrovato entusiasmo azzurro dopo l'arrivo del CT Gennaro Gattuso ha evidenziato: "C'è stata la consapevolezza di un momento di grande difficoltà nel calcio praticato dalla nostra Nazionale e c'è stato un sussulto d'orgoglio da parte di tutto l'ambiente, quindi questa spinta nuova, questo aver ritrovato un mondo un po' più sereno nell'ambiente della nostra Nazionale ha aiutato. I risultati poi fanno il resto".