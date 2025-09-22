Denzel Dumfries si piazza al 25esimo posto nella classifica finale del Pallone d'Oro, Lautaro Martinez 20esimo. Si tratta della prima volta assoluta per l'esterno olandese, protagonista indiscusso del doppio confronto tra Barcellona e Inter nella semifinale della scorsa edizione di Champions League. Dumfries si è posizionato in classifica prima di Olise, Wirtz, Van Dijk, Rice e Haaland.

Per il capitano nerazzurro si tratta della quarta candidatura al trofeo istituito dalla rivista francese: Lautaro si è piazzato 21° nel 2021, 20° nel 2023 e 7° nel 2024, prima di un altro 20° posto nel 2025.