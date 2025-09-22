Pronti, partenza, via! L'aereo con a bordo gli interisti chiamati a rappresentare i vice-campioni d'Europa alla cerimonia del Pallone d'Oro è decollato in direzione Parigi. A rendere testimonianza è la stessa Inter attraverso i canali social, dove è stata pubblicata una foto che ritrae due dei tre interisti questa sera presenti al Teathre du Chatelet, dove andrà in scena la prestigiosa premiazione che decreterà il giocatore più forte della stagione 2024/25. Tra i candidati ci sono Yann Sommer, Denzel Dumfries e il capitano Lautaro Martinez, reduce dal 7imo posto dello scorso anno.