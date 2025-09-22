Un solo bocciato in casa Inter nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il 2-1 sul Sassuolo. Stavolta l'insufficienza tocca ad Acerbi (5,5): "Meno dominante del solito. Rientra al centro della difesa e concede due chance a Pinamonti. Per sua fortuna l’Inter nelle circostanze non concede gol".

Il migliore, un po' a sorpresa, è Sucic (7): "Sublime per visione e tecnica l’assist dell’1-0. Ha una caratteristica che lo distingue dagli altri: gioca di prima o a due tocchi".

Stessa valutazione per Carlos Augusto (7): "Si presenta con uno slalom esaltante frenato da Muric. Ma è soprattutto concreto nel doppio compito: marcature e costruzione. Il secondo gol è anche suo".

Bene tra i pali Martinez (7): "Stavolta niente sorprese: il Sassuolo è il cancello ideale per entrare nella novità, basta restare concentrati. Su Pinamonti si guadagna gli applausi".

Da segnalare anche il voto di Luis Henrique (6,5): "Creativo e frizzante. Eccolo lì, il misterioso brasiliano che ha spinto l’Inter a comprarlo addirittura in tempo per il Mondiale per club. Da scoprire".

Dimarco, autore del gol del vantaggio, raccoglie anch'egli 6,5; 6 per Akanji, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Thuram, Esposito, Lautaro e Frattesi. Senza voto Bonny.

Chivu 6,5: "L’unico coro della Nord in protesta è per lui. Cambia quattro pezzi rispetto all’Ajax e gestisce la partita, ma trema nel finale".