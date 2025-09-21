Date a Cristian Chivu un tabù e lui lo spezzerà. L'Inter riesce ad avere la meglio sul Sassuolo in questo posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A al termine di una gara portata a casa in maniera meritata, ma con qualche sofferenza inopportuna nel finale dettata dal blitz di Valid Cheddira che ridà speranza ai neroverdi, che non vengono messi in ginocchio dalle conclusioni vincenti di Federico Dimarco nel primo tempo e di Carlos Augusto nella ripresa. I due mancini nerazzurri permettono all'Inter di incamerare tre punti vitali per dare continuità alla prova di Amsterdam e per risollevarsi anche in campionato. Sassuolo battagliero, ma stavolta lo scherzetto non riesce e la squadra di Fabio Grosso deve incassare una sconfitta.
IL TABELLINO
INTER-SASSUOLO 2-1
MARCATORI: 14' Dimarco (I), 81' Carlos Augusto (I), 84' Cheddira (S)
INTER: 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries (63' 11 Luis Henrique), 8 Sucic, 20 Calhanoglu (63' 16 Frattesi), 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram (63' 10 Lautaro Martinez), 94 Esposito (78' 14 Bonny).
In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
SASSUOLO: 49 Muric; 25 Coulibaly (92' 77 Pierini), 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 40 Vranckx (68' 20 Fadera), 18 Matic, 90 Koné (68' 42 Thorstvedt); 10 Berardi, 99 Pinamonti (78' 9 Cheddira), 45 Laurienté (68' 7 Volpato).
In panchina: 12 Satalino, 13 Turati, 5 Cande, 11 Boloca, 15 Pieragnolo, 19 Romagna, 24 Moro, 26 Odenthal, 35 Lipani, 44 Iannoni.
Allenatore: Fabio Grosso.
Arbitro: Marinelli. Assistenti: Mondin-Rossi. Quarto ufficiale: Perri. VAR: Pezzuto. Assistente VAR: Chiffi.
Note
Spettatori: 68.852
Ammoniti: Calhanoglu (I), Dimarco (I), Muharemovic (S)
Corner: 8-3
Recupero: 1°T 2', 2°T 6'.
RIVIVI IL LIVE
97' - FISCHIA MARINELLI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER BATTE IL SASSUOLO 2-1, ESORCIZZA LO SPAURACCHIO NEROVERDE E TORNA A SORRIDERE ANCHE IN CAMPIONATO!!!
97' - Scaduto il recupero, ma si gioca ancora.
95' - Bonny fermato fallosamente da Muharemovic che viene ammonito malgrado le proteste.
94' - Matic si lamenta di una trattenuta in area interista, Marinelli fa giocare.
93' - Berardi vede lo spazio e calcia dalla lunga distanza, Martinez è reattivo e blocca.
92' - Ultimo cambio per il Sassuolo, con Pierini che rileva Coulibaly.
90' - Saranno sei i minuti di recupero. Buona giocata di Luis Henrique.
89' - Fuorigioco confermato, si prosegue.
87' - VAR che sta controllando la situazione. Il check è piuttosto lungo.
86' - Frattesi segna il 3-1, ma con qualche secondo di ritardo Marinelli segnala un fuorigioco.
84' - Il Sassuolo torna in partita col gol di Cheddira! L'ex Napoli si trova tutto solo fulminando la linea difensiva dell'Inter e davanti a Martinez non può sbagliare.
IL GOL DI CARLOS AUGUSTO: Lo voleva fortemente e alla fine è arrivato, con un'azione alla brasiliana su assist di Dimarco. Due difensori ubriacati e colpo di punta che costringe Muric a vedere il pallone spegnersi beffardo in porta.
81' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! CAAAAAAAAAAAAAAARLOOOOOOOOOOOOOOSSSSS AUUUUUUUUUUUUUUUUGUUUUUUUUUUUSTOOOOOOOOOOOOOO!!!
80' - Luis Henrique prova la conclusione, palla deviata in corner. Bel lampo per l'ex OM.
79' - Uno scontro con Barella lascia intontito Frattesi, che resta a terra.
79' - Fadera punta Luis Henrique ma scivola al momento di concludere, esce il brasiliano sospinto dalla folla.
78' - Applausi a scena aperta per Pio Esposito che lascia il campo a Bonny. Nel Sassuolo dentro Cheddira per Pinamonti.
77' - Carlos Augusto si divora il 2-0! Combinazione perfetta con Lautaro e tiro del brasiliano che però finisce sul possente corpo di Muric.
75' - Azione insistita dell'Inter, che però non trova varchi.
73' - Grosso schiera il Sassuolo col 4-2-3-1, evidente la volontà di giocarsela al meglio.
68' - Arrivano i cambi anche per il Sassuolo: dentro Thorstvedt per Koné, Volpato per Laurienté e Fadera per Vranckx.
67' - Muric con un gran riflesso nega il gol a Pio Esposito, che si è fiondato in rovesciata sul pallone di Dimarco.
64' - Cambi per l'Inter con Lautaro che rileva Thuram, Frattesi prende il posto di Calhanoglu e Luis Henrique rileva Dumfries.
62' - Martinez vola! Pinamonti colpisce di testa in maniera perfetta in area, lo spagnolo decolla e devia in corner.
61' - Ancora Esposito ci prova dopo l'ottima giocata di Sucic, tiro fuori.
60' - Esposito bravo ad arrivare sul pallone di Dimarco, meno nell'esecuzione del colpo di tacco che finisce comodo a Muric.
58' - Cartellino giallo per Dimarco che ferma fallosamente Pinamonti che poteva innescare una ripartenza.
57' - Acerbi di testa manda fuori di poco, ma era comunque in fuorigioco.
56' - Inizia il riscaldamento Lautaro insieme ad alcuni compagni, Esposito guadagna punizione per fallo di Idzes.
55' - Muric esce sul cross fuori misura di Barella e blocca senza troppi problemi.
52' - Ripartenza bruciante del Sassuolo dopo altra azione non sfruttata dall'Inter, Martinez pronto sul tiro di Laurienté.
50' - Azione da pallanuoto dell'Inter, Esposito per Barella che invece di tirare appoggia a Dumfries il cui tiro è murato da Doig.
49' - Pio Esposito con grande generosità chiude la strada a Idzes, mandando palla in fallo laterale.
46' - Altro velo di Esposito sull'assist di Dimarco, arriva Barella che però ingannato da un tocco del compagno non arriva sulla sfera.
-----
21.51 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!
21.50 - Inter già in campo, Sassuolo che arriva poco dopo.
21.48 - Arriva il dato dei presenti a San Siro, che si attesta sui 68.852 spettatori.
HALFTIME REPORT - Bel primo tempo, condotto dall'Inter ma col Sassuolo che come prevedibile regala qualche sprazzo di qualità specie con l'ispirazione garantita da Laurienté. Decide sin qui la bella conclusione di Federico Dimarco propiziata da un nuovo assist illuminante di Petar Sucic, in una gara dove le belle occasioni non sono mancate.
-----
45' + 2: L'Inter fa morire il primo tempo col pallone ai piedi: fischia Marinelli, squadre a riposo coi nerazzurri avanti per 1-0 grazie al gol di Dimarco.
45' + 2: Altra bella copertura di Akanji ad anticipare Laurienté.
45' + 1: Esposito prova un numero in area sul cross di Dimarco, ma controllato bene da Muharemovic non riesce ad agganciare la sfera davanti a Muric.
44' - Laurienté crea ancora un po' di apprensione alla difesa dell'Inter, Acerbi concede un corner. Due minuti di recupero.
42' - Carlos Augusto colpisce involontariamente ma nettamente Berardi che rimane a terra. Marinelli fischia, forse risparmia il giallo al brasiliano.
41' - Dumfries a terra, interviene lo staff medico. L'olandese si è scontrato con Thuram.
40' - Gran lavoro di Pio Esposito in area emiliana: difende col corpo la palla da tre avversari, poi si gira e calcia mandando sopra la traversa.
37' - Bella chiusura di Akanji che intercetta il tiro di Laurienté.
31' - Ammonito Calhanoglu per un fallo su Koné. Il tutto tra le proteste di San Siro per un fallo di Vranckx su Carlos Augusto non sanzionato.
29' - Thuram a un passo dal 2-0! Liberato da Dumfries, il francese calcia in maniera pressoché perfetta con Muric in uscita ma il pallone lo tradisce finendo sul fondo.
28' - Muharemovic lancia direttamente sui piedi di Chivu, che col suo aggancio si guadagna l'ammirazione dello stadio.
25' - Azione molto bella dell'Inter, tutta volante tra Thuram, Sucic e Calhanoglu che prova la conclusione non inquadrando la porta.
24' - Laurienté inventa un assist panoramico sul quale Pinamonti, marcato male da Carlos Augusto, non arriva per un soffio.
23' - Fischiato fallo ad Akanji, Barella protesta. L'intervento dell'elvetico effettivamente era sul pallone.
22' - Problemi per Dimarco, colpito duro da Coulibaly nell'azione precedente. Poi l'azione riprende.
22' - Dimarco riceve da Barella ma si fa ingolosire dalla conclusione dalla distanza mandando il pallone in curva.
21' - Rischia il Sassuolo sul pressing Inter, Muric prova a rinviare ma fa sbattere la palla sul braccio di Esposito che era lì a mordergli le caviglie.
19' - Velo di Esposito a favorire Thuram, anticipato da Idzes. Poi Sassuolo pericoloso con Koné che strappa a metà campo poi appoggia per Berardi il cui tiro finisce non lontano dai pali.
IL GOL DI DIMARCO: Da una palla sradicata in pressing da Barella nasce un'azione che coglie di sorpresa il Sassuolo. Sucic, servito da Barella, trova un assist stupendo per Dimarco che da posizione favorevolissima non deve far altro che appoggiare in porta.
14' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOO!!!
11' - Contropiede Inter, palla di Dimarco per Thuram che però viene colto in controtempo e anticipato, poi Esposito arriva di potenza e calcia mandando fuori.
10' - Laurienté semina Dumfries e calcia trovando l'opposizione di Martinez, ma partendo in posizione di fuorigioco.
9' - Prova Berardi la conclusione dalla distanza da posizione favorevole, tiro deviato e bloccato da Martinez.
8' - Corner di Calhanoglu, Augusto prova la torsione di testa mandando fuori.
7' - Carlos Augusto prende fiducia e si inventa una discesa palla al piede superando tre difensori e calciando in area, Muric si allunga e devia in corner.
5' - Palla di Sucic per Esposito che però non riesce a controllare, l'azione sfuma.
4' - Subito prova a proporsi Pio Esposito con due passaggi verso Thuram e Dimarco: belle idee, realizzazione un po' meno.
3' - Cross di Dimarco che Thuram prova a controllare, la difesa del Sassuolo riesce a spazzare.
2' - Fallo di Muharemovic a metà campo, punizione per l'Inter.
----
20.46 - È del Sassuolo il calcio d'inizio del match: PARTITI!
20.45 - Inizia il minuto di silenzio in memoria dello sfortunato sciatore Matteo Franzoso, morto qualche giorno fa a Santiago del Cile per un tragico incidente in un allenamento.
20.43 - Barella e Berardi davanti a Marinelli per il sorteggio.
20.42 - Squadre che entrano in campo per il prepartita.
20.41 - Inter e Sassuolo pronti nel tunnel che porta al campo. Entrambe useranno il terzo kit.
20.29 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Tra poco il calcio d'inizio in un San Siro dove si percepiscono ampi spazi vuoti.
----
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
