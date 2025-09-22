Intercettato da L'Équipe sul tappeto rosso del Théâtre du Châtelet di Parigi, prima di partecipare alla cerimonia del Pallone d'Oro 2025, Denzel Dumfries ha raccontato le sue emozioni: "Sono contento di essere qui, è la mia prima volta: è incredibile. E' un grande piacere essere qui, non vedevo l'ora di venire a questa festa. Se sono teso? No, sono molto tranquillo, voglio godermi il momento: penso sia questa la cosa più importante", le parole del laterale olandese dell'Inter. Che poi si lancia in un pronostico: "Credo che vincerà Ousmane Dembélé".