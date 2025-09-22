Luci e ombre per Fabio Grosso nella notte di San Siro dove il suo Sassuolo recrimina qualcosina ma esce con tante cose positive da portare a casa nonostante la sconfitta. "Non era facile venire qui in questo stadio, contro questo avversario, e rimanere in gara fino alla fine cercando i presupposti per riprenderla definitivamente anche negli ultimi cinque minuti. Quindi ci sono state cose che mi tengo stretto e altre sulle quali dover migliorare e su cui lavoreremo per cercare di essere migliori nel futuro. Usciamo con la delusione della sconfitta però con la consapevolezza di aver tenuto il campo ed essere stati in gara per tanti tratti del match" ha spiegato il tecnico dei neroverdi a Sport Mediaset dopo il match, dove poi lamenta qualcosina in merito all'episodio sul finale che ha visto protagonista Davide Frattesi.

Sull’episodio in area di rigore nel finale siete stati poco furbi?

"Forse serve accentuarlo e buttarsi per ottenersi. Forse con un pizzico di coraggio in più l’arbitro avrebbe potuto concederlo perché quella tirata di maglia fa perdere l’attimo per andare a cercare la palla, però non mi sono mai attaccato agli episodi. C’è dispiacere, sono andato poi a salutare l’arbitro perché è un arbitro che stimo e che ritengo abbia quel coraggio che gli avrebbe potuto far fischiare quel rigore lì, in quel momento non ha ritenuto opportuno darcelo e va bene. L’importante, ripeto, è aver creato i presupposti per riprenderla, peccato non esserci riusciti ma bravi a rimanere in gara per 90 minuti".

Siete nel target che vi eravate prefissati in questi primi passi di campionato?

"Questo è un campionato molto difficile, soprattutto per le neopromosse come noi. Sappiamo qual è l’obiettivo, alla fine di questa maratona dovremo tenere dietro le squadre che servono a farci mantenere questa categoria".