Tegola sulla testa di Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, che ha dovuto fare i conti col forfait di Nicola Zalewski: l'esterno arrivato dall'Inter ha infatti avuto la peggio in uno scontro con Saul Coco al nono minuto della partita contro il Torino, e dopo pochi istanti ha dovuto lasciare il campo, sostituito da Raoul Bellanova. Il giocatore polacco ha riportato un risentimento muscolare al flessore destro.