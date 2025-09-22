A margine di un evento a Milano, la Ministra del Turismo Daniela Santanché è intervenuta nel discorso sul futuro di San Siro dopo le parole di Beppe Marotta e di Beppe Sala: "Bisogna fare le cose con buon senso. Nessuno è contrario al nuovo stadio, ma demolire San Siro non è utile né per i costi né perché rappresenta un’icona per intere generazioni. Serve ragionevolezza nelle scelte”, le parole riportate da AffarItaliani. 

Sezione: News / Data: Lun 22 settembre 2025 alle 18:50
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print