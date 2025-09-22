Arriva la prima sconfitta in campionato per l'Inter Under 18 di Simone Fautario, che esce battuta dal Viola Park per mano della Fiorentina. I gigliati si impongono col punteggio di 2-1: vantaggio dei padroni di casa con Mataran, replica La Torre su calcio di rigore per i nerazzurri, gol vittoria della Fiorentina al minuto 69 firmato da Cianculli. 

Sezione: Giovanili / Data: Lun 22 settembre 2025 alle 19:57
Autore: Christian Liotta
