Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la vittoria dell'Inter per 2-1 contro il Sassuolo.

"Non è ancor l'Inter dello scorso anno, ha ancora qualche problema. L'importante è vincerle queste partite, anche se a fatica. Però siamo ancora lontani dall vera Inter", le sue parole.

"Cambiare posizione a qualcuno per far giocare Esposito? Certo, hai un potenzialmente molto forte, ma hai Thuram e Lautaro davanti. Chivu ha comunque uno che sa ora che se lo mette in campo, produce", ha poi aggiunto.