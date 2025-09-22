Intervenuto in collegamento con Sky Sport, il commissario tecnico della Nazionale turca, Vincenzo Montella ha parlato anche del suo capitano Hakan Calhanoglu, giocatore che ha definito "straordinario".

"Nel suo ruolo credo che al mondo ce ne siano altri due-tre del suo livello" ha continuato esprimendo parole al miele per il 20 di Cristian Chivu, tornato ad essere il perno della squadra di cui si sono innamorati nella Milano nerazzurra. "L’anno scorso ha avuto qualche ricaduta fisica di troppo che lo ha condizionato nella continuità, così come fine campionato scorso durante il Mondiale per Club era infortunato e così con la Nazionale. Ha avuto sempre problemi, piccoli ma continui. Adesso sta avendo continuità, ha fatto due gol straordinari in una partita di livello come quella contro la Juventus, è in continua crescita. È straordinario ed è fondamentale non solo per la Turchia, ma anche per l’Inter anche per i prossimi anni" ha concluso con il sorriso di chi sa che può contare sul suo leader.