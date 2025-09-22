Con i due gol messi a segno contro il Sassuolo, l’Inter ha raggiunto quota 45 reti in campionato nel 2025, più di qualsiasi altra squadra. Un dato che certifica la potenza offensiva e la continuità realizzativa della formazione nerazzurra.

La vittoria con il Sassuolo consolida un altro primato: nel 2025 solo la Roma ha collezionato più successi in Serie A dell’Inter che ha centrato 14 vittorie. 

Sezione: Stats / Data: Lun 22 settembre 2025 alle 20:27
Autore: Raffaele Caruso
