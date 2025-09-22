Andrea Ranocchia parla dagli studi di Pressing della prestazione dell'Inter contro il Sassuolo e del momento che stanno vivendo i nerazzurri. "L'Inter crea tantissimo negli ultimi anni, davanti hanno tanti ricambi e adesso hanno trovato anche Pio Esposito che è veramente strabiliante, una sicurezza in più. Costruisce tanto, col Sassuolo non ha portato a casa tutte le palle gol, ma deve trovare un po' di equilibrio. Quando si attacca molto si lascia un po' la ripartenza agli avversari e in questo si deve migliorare", afferma l'ex difensore. "Questa squadra fa la partita, chiude l'avversario dentro l'area e lì se non sei attento con le preventive rischi il contropiede".
Secondo Ranocchia, "la gestione di Chivu tra Sommer e Martinez è stata perfetta. Se toglie Sommer dopo la Juve perdi mentalmente un giocatore e non sai se lo recuperi. Stavolta era giusto dare la possibilità a Martinez di far vedere quanto è bravo. L'importante in queste cose è la chiarezza, se dici le cose prima il giocatore accetta. Pio Esposito? E' un grandissimo giocatore. Vestire la maglia dell'Inter da punta e fare quel che ha fatto in queste gare: la dedizione e capire il gioco, proteggendo palla e prendendo botte, pulendo i palloni... Gli manca il gol ma è questione di tempo. E si trova bene sia con Lautaro che con Thuram".
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 12:55 Finalmente Dimash. Dimarco spezza il tabù e fa esultare anche Steven Zhang dalla Cina
- 12:42 CdS - Pio Esposito mette in mostra il repertorio completo: impressionante per due ragioni
- 12:28 Moviola CdS - Inter-Sassuolo, ok Marinelli nonostante qualche sbavatura
- 12:14 GdS - Inter-Sassuolo, riecco il vero Dimarco: il gol gli mancava da sei mesi
- 12:00 INTER-SASSUOLO 2-1, ESPOSITO top. L'alternanza SOMMER-MARTINEZ è giusta? MAROTTA e l'ALLARME STADIO
- 11:45 Marotta a SM: "San Siro vetusto, giusto che faccia un passo indietro. Rozzano l'alternativa? Può essere"
- 11:30 Bonolis: "Inter da 7,5, ma con suspense finale. Il Sassuolo sarà difficile per tutti"
- 11:16 Vieri: "Grande partita di Pio Esposito, ma poteva segnare. Anche Bonny è già pronto, ma..."
- 11:02 CdS - Vittoria col brivido: l'Inter coi soliti difetti, urgente un cambio di rotta
- 10:48 Trevisani: "L'Inter stacca la spina scientificamente: è un problema dei giocatori. Pio? Guardate dov'era Toni a 20 anni"
- 10:34 Ranocchia: "Sommer-Martinez, gestione perfetta. Pio? Strabiliante, i gol arriveranno perché..."
- 10:20 TS - Inter-Sassuolo, Bonucci in tribuna: brillano tre azzurri su tutti
- 10:06 Adani: "Lautaro? Non fa mai vacanza, segna al Barcellona quasi da stirato. A un certo punto il corpo chiede riposo"
- 09:52 Pagelle TS - Akanji si mette in tasca Laurienté, insufficienze per Barella e la ThuLa
- 09:38 Montella: "Pochi come Calhanoglu nel suo ruolo. Lotta Scudetto? Non tralascio l'Inter perché..."
- 09:24 Pagelle CdS - Dimarco puntuale, Calhanoglu in risalita. Due i bocciati
- 09:10 Marotta alla Rai: "Fisiologiche le difficoltà col cambio di tecnico. Pio? Orgogliosi di un aspetto. E su San Siro..."
- 08:56 GdS - Ancora assist per Sucic: solo Yildiz e Paz più giovani di lui in Serie A
- 08:42 Pagelle GdS - Sucic sublime, giù Acerbi. Applausi per Martinez, ecco Luis Henrique
- 08:28 Moviola GdS - Dimarco rischia il rosso, ma il primo giallo non c'era
- 08:14 GdS - L'Inter domina e spreca: qui sta la magagna. Ecco dove deve lavorare Chivu
- 08:00 Gradualmente e con saggio dico-non dico. Chivu dritto per la sua strada con un messaggio
- 01:09 Prima GdS - Inter da brividi. Sassuolo battuto (con fatica) a San Siro
- 00:19 Marotta: "San Siro tema cruciale, sono preoccupato. C'è il rischio di lasciare Milano"
- 00:10 videoInter-Sassuolo 2-1, Tramontana: "Vittoria importantissima con i soliti difetti. Esposito grande partita, Sucic..."
- 00:00 Miracolo a San Siro: Sassuolo battuto. Doveva finire 4-0, non serve disperarsi
- 23:50 Inter-Sassuolo, la moviola: qualche sbavatura di Marinelli, tra gialli risparmiati e un 'lasciar correre' eccessivo
- 23:45 Sassuolo, Cheddira in conferenza: "Abbiamo tenuto testa all'Inter per lunghi tratti della gara, siamo soddisfatti"
- 23:38 Chivu in conferenza: "Contento della prestazione, abbiamo avuto equilibrio. Sommer-Martinez, sono stato chiaro con entrambi"
- 23:29 Luis Henrique a DAZN: "All'Inter mi trovo bene, tutti mi incoraggiano. Ecco cosa mi chiede Chivu"
- 23:27 Chivu a ITV: "Ho visto maturità ed equilibrio, sarebbe stato un peccato non vincere oggi"
- 23:25 Sassuolo, Grosso in conferenza: "Inter molto forte, peccato non essere riusciti a riprendere la gara in pieno"
- 23:24 Chivu a DAZN: "La nota positiva è la vittoria, ma l'Inter può fare meglio. Esposito ha fatto una gran partita"
- 23:16 Luis Henrique a ITV: "Lavoro forte tutti i giorni, felice di essere entrato bene"
- 23:13 Luis Henrique in conferenza: "Ruolo preferito? Basta giocare. Ho lavorato tanto per avere questi minuti"
- 23:11 Sassuolo, Grosso a DAZN: "Se l'arbitro avesse avuto coraggio poteva esserci qualcosina a favore nostro, ma ci manca malizia"
- 23:04 Inter-Sassuolo, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:03 Dimarco al 90esimo: "Contenti per la vittoria. Abbiamo fatto due passi falsi, ma il campionato è lungo"
- 23:02 Carlos Augusto Player of the Match: "Abbiamo dimostrato di voler vincere. Io meglio da terzo? In questo gioco..."
- 22:51 Inter-Sassuolo, le pagelle - Esposito strappa applausi, Sucic altruista. Carlos Augusto riceve il giusto premio
- 22:50 I tiri mancini di Chivu: Dimarco e Carlos Augusto esorcizzano lo spauracchio Sassuolo, l'Inter si impone 2-1
- 22:49 Inter-Sassuolo, Full Time - I nerazzurri pendono verso sinistra. Il solito pathos nel finale non nega i 3 punti
- 22:35 liveIl POST PARTITA di INTER-SASSUOLO: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 21:51 Inter-Sassuolo, presenti al Meazza quasi 69 mila spettatori
- 21:49 Carlos Augusto al 45': "Ottima partita ma dobbiamo stare attenti, l'1-0 è un risultato bast***o"
- 20:22 Marotta: "Esposito un talento, ha qualità sportive e umane. San Siro? Spero prevalga il buonsenso, però..."
- 20:15 Acerbi a DAZN: "Dobbiamo andare avanti a vincere, in campionato siamo indietro"
- 20:10 Addai lancia il Como a Firenze: viola ancora sconfitti e delusi, Fabregas esulta in pieno recupero
- 20:09 Sassuolo, Koné a DAZN: "Il mio idolo? Sono nato in Costa d'Avorio, quindi ovviamente dico Drogba"
- 20:06 Sassuolo, Carnevali a DAZN: "Sarà un campionato duro. Matic? Convincerlo è stato molto semplice"
- 20:05 Napoli, McTominay: "Scudetto? Presto per dire chi è la squadra più forte"
- 19:52 Acerbi a ITV: "La mia rinascita è partita da Sassuolo. Sfida ostica, ma a noi servono punti"
- 19:50 Pisa, Gilardino contento di Akinsanmiro: "Bene con l'Udinese, può darci una grandissima mano"
- 19:45 Martinelli risponde ad Haaland: l’Arsenal agguanta il City, ma esulta il Liverpool
- 19:36 Slavia Praga, solo un pareggio sul campo del Liberec: Kusej in gol. I cechi a San Siro il 30 settembre
- 19:20 Corti: "Con l'Inter vedremo di che pasta è fatto il Cagliari. Esposito è un talento purissimo di enorme qualità"
- 19:05 La Nord applaude le parole di Chivu con uno striscione all'esterno di San Siro: "Società, questa è la mentalità"
- 18:50 Altra goleada incassata dopo l'Inter, Baroni: "Siamo noi che dobbiamo cambiare atteggiamento"
- 18:35 Acerbi: "Grazie a mio papà non ho smesso di giocare a calcio. In Nazionale tornerei, ma rispetto le scelte dei CT"
- 18:20 Padova, niente Mondiale Under 20 per Di Maggio. Andreoletti: "Scelta legittima, conto su di lui"
- 18:05 Cordoba: "Si spera che prima o poi arrivi un altro Triplete, sarebbe bello per tutti gli interisti"
- 17:50 Juric dichiara chiusa la questione Lookman-Atalanta: "Lunedì ha parlato con me e la squadra"
- 17:35 Atalanta, Samardzic riabbraccia Lookman: "Felici che sia tornato. Sappiamo quanto vale"
- 17:20 Punticino in volata per l'Ajax: Gloukh riacciuffa il PSV Eindhoven, finisce 2-2 il classico dei Paesi Bassi
- 17:05 Atalanta più forte della sventura: Torino travolto 3-0. La Cremonese pareggia e resiste nei quartieri alti
- 16:50 GdS - Ricavi da sponsor di maglia: l'Inter svetta in cima alla classifica, seguono Milan e Juve
- 16:35 Inter U23 corsara a Crema, Vecchi: "Primo tempo perfetto, poi bravi a difendere in 10. E se Topalovic..."
- 16:20 Cagliari-Inter, dal 23 settembre in vendita i biglietti per il settore ospiti: disposizioni e prezzo
- 16:05 Vittoria all'ultimo respiro per il Saint-Gilloise: Genk superato 2-1 con un rigore al 94esimo
- 15:50 Roma, l'emozione di Pellegrini: "Ad un passo dall'andare via, poi decido il derby. Amo questa squadra"