Andrea Ranocchia parla dagli studi di Pressing della prestazione dell'Inter contro il Sassuolo e del momento che stanno vivendo i nerazzurri. "L'Inter crea tantissimo negli ultimi anni, davanti hanno tanti ricambi e adesso hanno trovato anche Pio Esposito che è veramente strabiliante, una sicurezza in più. Costruisce tanto, col Sassuolo non ha portato a casa tutte le palle gol, ma deve trovare un po' di equilibrio. Quando si attacca molto si lascia un po' la ripartenza agli avversari e in questo si deve migliorare", afferma l'ex difensore. "Questa squadra fa la partita, chiude l'avversario dentro l'area e lì se non sei attento con le preventive rischi il contropiede".

Secondo Ranocchia, "la gestione di Chivu tra Sommer e Martinez è stata perfetta. Se toglie Sommer dopo la Juve perdi mentalmente un giocatore e non sai se lo recuperi. Stavolta era giusto dare la possibilità a Martinez di far vedere quanto è bravo. L'importante in queste cose è la chiarezza, se dici le cose prima il giocatore accetta. Pio Esposito? E' un grandissimo giocatore. Vestire la maglia dell'Inter da punta e fare quel che ha fatto in queste gare: la dedizione e capire il gioco, proteggendo palla e prendendo botte, pulendo i palloni... Gli manca il gol ma è questione di tempo. E si trova bene sia con Lautaro che con Thuram".