"Settantasette minuti di repertorio completo, vissuti da protagonista in attesa di poter assaporare l’apice con il primo gol in maglia nerazzurra". Il Corriere dello Sport elogia la prova di Pio Esposito, alla prima da titolare a San Siro con la maglia dell'Inter. Una serata emozionante, colma di tante ottime iniziative. Alla fine, è mancato solo il gol, "colpa" anche di Muric che ha salvato su una rovesciata che sarebbe diventata storica.

"Esposito ci ha provato e riprovato nell’arco di tutto il match, almeno in due occasioni ha finito per calciare alto dopo essersi costruito le chance, ma ancora una volta ha impressionato per la sua personalità e la capacità di farsi trovare pronto a soli 20 anni e all’alba della sua prima vera stagione tra i grandi - si legge -. Sembra quasi che le caratteristiche del compagno di reparto facciano poca differenza, come si è visto prima in coppia con Thuram e poi nello scampolo disputato con Lautaro. Al 77’ ha lasciato il posto a Bonny e a quel punto gli applausi sono stati inevitabili, con il pubblico che a più riprese l’ha incitato dagli spalti e lo stesso Thuram prima di uscire gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio, per incitarlo a non mollare nei reiterati tentativi alla ricerca del gol".