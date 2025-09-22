“Inter da brividi”. Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani. “Sassuolo battuto (con fatica) a San Siro. Dimarco e un’autorete ma gara sul fino sino alla fine. Quanti applausi per Pio. Chivu: ‘Ora voglio di più’”.

