Noto tifoso interista, Paolo Bonolis è intervenuto ieri sera a Pressing per parlare della prova dei nerazzurri contro il Sassuolo. "Voto 7,5, buona Inter ma sbagliamo molto davanti. Potremmo fare di più, poi c'è sempre il momento in cui cerchiamo di lasciare la suspense finale. Sembra che non riusciamo a farne a meno...".

"Sono contento - prosegue -, dopo due sconfitte e la vittoria in Olanda. Il Sassuolo è fastidioso, ha dei centrali ruvidi, ha Doig che mi piace molto. Offensivamente sono forti, Berardi è sempre di un'altra categoria. Sarà difficile da superare per tutte. L'Inter ha giocato bene, ha creato molto, ha trovato un ottimo portiere che è riuscito a farsi centrare cinque volte addosso, però è uno che ha fatto il Manchester City".