È Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere Inter-Sassuolo, gara valida per la quarta giornata di Serie A Enilive. Il direttore di gara è coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin di Treviso e Luigi Rossi di Rovigo. Il IV ufficiale è Mario Perri di Roma 1, l’addetto al VAR Ivano Pezzuto di Lecce e AVAR Daniele Chiffi di Padova. Molti interventi fallosi in questo confronto: nel primo tempo qualche sbavatura di Marinelli, che lascia correre un po' troppo anche quando occorreva metter mano al fischietto. Nella ripresa i falli non mancano perché i duelli sono tanti, ma nel complesso le ammonizioni non rispecchiano i tentativi fallosi su entrambi i lati.

Gli episodi più rilevanti:

4' Sucic ferma irregolarmente Vranckx: corretta l'assegnazione del fallo in favore del Sassuolo.

10' Laurienté cade a terra dopo un lieve tocco di Barella: l'arbitro lascia correre, tra le proteste dei neroverdi.

23' Akanji ferma Laurienté, Marinelli fischia un fallo che non c'è perché il tocco è sul pallone: errore dell'arbitro.

30' Vranckx entra in modo deciso, prendendo palla e non solo: l'arbitro fa correre ma poteva starci la segnalazione del fallo.

31' Corretta l'ammonizione comminata a Calhanoglu, entrato in scivolata in ritardo su Koné.

41' Sbracciata di Carlos Augusto su Berardi: braccio largo del difensore brasiliano che ha rischiato anche il giallo.

53' Manata di Coulibaly ai danni di Dimarco: il fallo è netto e l'arbitro lo fischia subito perché il vantaggio non si concretizza.

55' Trattenuta + sgambetto di Idzes su Pio Esposito: l'arbitro avrebbe potuto anche estrarre il giallo all'ex difensore del Venezia.

58' Viene ammonito anche Dimarco per una scivolata in ritardo su Pinamonti: la sanzione è corretta.

79' Fallo netto di Berardi su Sucic: entrata tra l'altro per niente bella, meritevole di giallo, che Marinelli non estrae.

86' Dopo una lunga attesa con il consulto del VAR, viene annullato il gol all'Inter per posizione irregolare di Frattesi.

95' Ammonito Muharemovic per un fallo da dietro dopo ripartenza in campo aperto di Bonny.

96' Viene risparmiato il doppio giallo a Dimarco che ha buttato via il pallone dopo il fischio dell'arbitro.