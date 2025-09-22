Altro rinnovo da registrare in casa Inter, dove ad apporre la firma sul primo vero contratto è stavolta Kamate Issiaka, centrocampista francese passato dall'Inter U20, con la quale lo scorso anno si è laureato campione d'Italia di categoria, all'Inter U23. Il classe 2004, fresco di salto di qualità tra i professionisti, ha firmato il prolungamento con la Beneamata come annuncia lui stesso su Instagram dove scrive: "Sono molto felice di prolungare il mio contratto con l'Inter. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Il lavoro continua".