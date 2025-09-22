Le pagelle di Tuttosport partono in primis dal 7 in pagella a Josep Martinez, che tra i pali fa tutto benissimo. In difesa bene Akanji, 6,5, che si mette in tasca Laurienté. Voto 6 ad Acerbi che perde Cheddira sul 2-1, mentre Carlos Augusto è da 7,5, che fa centro al terzo tentativo, seppure con l'aiuto di Muharemovic.

A centrocampo 6 a Dumfries, un fattore con la sua fisicità, stesso voto all'intraprendente Luis Henrique. Meno bene Barella, 5,5, innesca il primo gol ma sbaglia troppo nel finale. Bene invece Calhanoglu, 6,5, con la sua regia di lotta e di governo, mentre Frattesi (5,5) entra nel momento peggiore. Voto 7 a Sucic, assist a Dimarco e una partita in cui dimostra di aver imparato la lezione come mezzala sinistra. Gol e condizione in crescita per Dimarco, 6,5.

In attacco 6,5 anche a Pio Esposito, doti da vero pivot e la partecipazione al primo gol. Bonny è invece impalpabile, 5,5 come Thuram, autore di una partita ordinaria, e il subentrato Lautaro, che non incide. Pagella da 6 per Chivu, la sua Inter difetta in cattiveria ma centra un successo fondamentale.

Nel Sassuolo 7 a Muric, 6,5 a Koné, Berardi e Cheddira, 5 a Coulibaly. Sufficiente l'arbitro Marinelli.