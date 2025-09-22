C'era anche Leonardo Bonucci ieri in tribuna al Meazza per Inter-Sassuolo. Come riporta Tuttosport, hanno certamente fatto piacere al commissario tecnico Gattuso e ai suoi collaboratori, come l'ex difensore della Juventus, le prove di almeno tre giocatori italiani ieri.

Il primo è Federico Dimarco, che viene da una prova non brillantissima proprio in azzurro e che ieri è stato determinante con un gol e una prestazione positiva. Proprio come quella di Pio Esposito, più volte vicino al gol, presente nell'azione dell'1-0. Infine Domenico Berardi, che non faceva parte delle ultime convocazioni ed è da tempo fuori dal giro azzurro, ma con prove come quella del Meazza, chissà, potrebbe rientrarvi.