L'agente Giocondo Martorelli analizza per Tutto Mercato Web il successo di ieri dell'Inter sul Sassuolo: "L'Inter ha meritato la vittoria, ma nel finale riesce sempre a soffrire. Non chiude mai le partite, trova sempre il modo di riaprirle. Il risultato a favore è comunque netto, ha avuto tante occasioni. Mi dispiace per Pio Esposito: ha fatto un'ottima prova, il portiere del Sassuolo è stato bravo ad opporsi. È un'Inter che ha bisogno di trovare stabilità a livello difensivo".

Un parere anche sull'operato di Cristian Chivu: "Sta lavorando. La squadra lo segue, si vede. Penso sia un ottimo allenatore. Bisogna dargli il tempo necessario per apportare qualche modifica. Si vede qualcosa, cerca meno palleggio e più verticalizzazione".