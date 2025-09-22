L'agente Giocondo Martorelli analizza per Tutto Mercato Web il successo di ieri dell'Inter sul Sassuolo: "L'Inter ha meritato la vittoria, ma nel finale riesce sempre a soffrire. Non chiude mai le partite, trova sempre il modo di riaprirle. Il risultato a favore è comunque netto, ha avuto tante occasioni. Mi dispiace per Pio Esposito: ha fatto un'ottima prova, il portiere del Sassuolo è stato bravo ad opporsi. È un'Inter che ha bisogno di trovare stabilità a livello difensivo".
Un parere anche sull'operato di Cristian Chivu: "Sta lavorando. La squadra lo segue, si vede. Penso sia un ottimo allenatore. Bisogna dargli il tempo necessario per apportare qualche modifica. Si vede qualcosa, cerca meno palleggio e più verticalizzazione".
Sezione: News / Data: Lun 22 settembre 2025 alle 19:29
Autore: Christian Liotta
Autore: Christian Liotta
