Torna alla ribalta il nome di Nico Paz. È Fabrizio Romano a tornare a parlare dell'interesse, anzi, dell'adorazione come la definisce lui, dell'Inter per il fantasista argentino del Como, con Javier Zanetti che ha un ottimo rapporto con la famiglia del calciatore frutto del vivaio del Real Madrid. Il club nerazzurro avrebbe potuto pensarci, e lo ha fatto, alla fine del 2024 quando le cifre del giocatore non erano impossibili; ma si trattava solo di un ragionamento interno per un calciatore che le prestazioni strepitose fornite nella seconda parte di stagione hanno reso inavvicinabile per Viale della Liberazione ma anche per altri club.

Oltretutto, il Como ha resistito ad una proposta da ben 72 milioni di euro, bonus inclusi, da parte del Tottenham. E intanto, il Real Madrid pensa seriamente di riportare il giocatore alla base e che ha avvisato il club lariano della volontà di pareggiare qualunque offerta arrivasse per il ragazzo. Per cui, si può parlare di un affare più mediatico che altro...