Occhio al cronometro stasera, a San Siro, per Inter-Sassuolo. Guardando le statistiche della squadra di Fabio Grosso in queste prime tre giornate di Serie A, infatti, tutte e tre le reti segnate sono arrivate sempre nella fase centrale della ripresa, dal 61' al 75': i neroverdi hanno messo a referto le due reti inutili ai fini del risultato finale con la Cremonese al 63' e al 73' grazie ad Andrea Pinamonti e Domenico Berardi, mentre quella decisiva che ha mandato al tappeto la Lazio con Alieu Fadera al 70'.