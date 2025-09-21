Quale è la vera Udinese? Quella capace di battere l'Inter a San Siro o quella travolta dal Milan ieri sera? A precisa domanda, Kosta Runjaić, tecnico dei friulani, ha risposto così a DAZN analizzando il 3-0 maturato allo stadio Friuli: "Vedremo... Abbiamo iniziato bene i primi minuti, ma alcuni giocatori non hanno mostrato la loro vera qualità - le sue parole -. Abbiamo avuto troppo rispetto del Milan. Abbiamo affrontato una grande squadra, al momento la migliore a livello difensivo. Inoltre hanno giocatori con esperienza, bravi con la palla".

