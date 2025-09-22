Poco da segnalare in fatto di moviola per Inter-Sassuolo. La Gazzetta dello Sport segnala un giallo mancato per Vranckx al 29', con l'ex milanista graziato dopo un'entrata imprudente su Carlos Augusto.

Eccessivo, invece, il cartellino per Dimarco al 58' (l'esterno nerazzurro prende solo palla su Pinamonti, ndr). Corretto cancellare il 3-1 di Frattesi: l'ex neroverde è al di là, seppure di poco, al momento del tocco del compagno prima del rimpallo che lo porta a segnare. Al 93', Matic cade in area: non c’è nulla. Dimarco rischia il 2° giallo nel finale quando allontana il pallone a gioco fermo.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 22 settembre 2025 alle 08:28 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
