"Alla fine quello che sposta i risultati quindi i giudizi sono gli episodi, quindi se non siamo riusciti neppure a pareggiarla sarà stato per dettagli che rivedremo col mister che andremo a riguardare e analizzare per evitare di rifare nelle prossime partite", ha detto Walid Cheddira a Sportmediaset nel tunnel di San Siro dopo la sconfitta incassata ieri sera in casa dell'Inter per 2-1.

La trattenuta di Frattesi per te era rigore? E cosa manca ancora a questo Sassuolo?

"A dire la verità non l’ho vista perché stavo seguendo la palla. Ma se ne stiamo parlando qualcosina c’è stata, l’arbitro non l’ha vista quindi andiamo avanti".

Questo inizio stagione vi ha soddisfatti?

"Abbiamo affrontato Napoli, Inter e Lazio insieme alla Cremonese. Abbiamo avuto un inizio difficile ma sappiamo di avere tutte le carte in regola per raggiungere il nostro obiettivo".

L’atteggiamento vi può dare possibilità di andare a caccia di punti?

"Sì, assolutamente, specie grazie al lavoro quotidiano di mister Grosso e del suo staff che ci danno sicuramente una mano".