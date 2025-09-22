L'Inter di Cristian Chivu resta la favorita numero 1 per la vittoria della Coppa Italia: i nerazzurri hanno nove successi in bacheca (l'ultimo è datato 2023) e il decimo vale 5,40 volte la posta puntata su 888sport. Alle spalle il tandem formato dal Milan (che non vincono il trofeo dal 2003) e dal Napoli, offerti entrambi a 6. Più staccata la Juventus di Igor Tudor, che attende negli ottavi la vincente di Udinese-Palermo: un trionfo della Vecchia Signora è fissato a 7, Roma e Lazio inseguono nell'ordine a 9 e 11.