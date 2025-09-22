Ospite negli studi di Dazn, Christian Vieri ha parlato in termini più che lusinghieri di Pio Esposito dopo la prova fornita in Inter-Sassuolo. "Pio ha fatto una grandissima partita, simile a quella di Amsterdam. Gioca per la squadra, va in profondità, tiene palla, ha avuto 2-3 occasioni. Quella della rovesciata è spettacolare, dove poteva far meglio è quando nel primo tempo ha calciato col sinistro alto. C'era un bel metro libero, lì è dove si fanno i gol e deve far meglio. Quando un attaccante ha delle occasioni, però, va sempre bene".

"Bonny? Per me è prontissimo, è normale che deve giocare un po' di più perché più minuti hai e più di abitui a San Siro, alla grande squadra, ma anche lui è bravo a giocare con la squadra, ad andare in profondità. Però per me l'Inter in attacco è messa bene", chiosa Vieri.