L'Inter torna alla vittoria anche in campionato, 2-1 al Sassuolo ma lo fa ancora tra luci e ombre. Bene la conferma di Pio Esposito, che dimostra che ha le basi per diventare un vero crack del calcio italiano, ma deve continuare a lavorare e crescere, così come le prestazioni di Sucic e Carlos Augusto. Ma l'Inter continua a non riuscire a chiudere le partite e a incassare troppi gol. Ne parla Andrea Bosio nella terza puntata del nostro podcast: buon ascolto.

