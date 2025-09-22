"Sappiamo che queste partite sono difficili, poi 1-0 è un risultato un po’ così, perché loro possono trovare un gol lì e cambia la partita, ma abbiamo gestito bene. Volevamo questa vittoria perché era importante per il campionato, e si vede che abbiamo provato a vincerla fino agli ultimi minuti, in cui abbiamo provato a stare più in alto possibile". Così il protagonista di Inter-Sassuolo, Carlos Augusto ha commentato il risultato ottenuto ieri sera dopo il match ai microfoni di SportMediaset.

Seconda vittoria consecutiva. Vi dà un po’ di autostima questo segnale di continuità?

"Sì, perché ci sono state due sconfitte non belle. È capitato e abbiamo imparato quello che dovevamo fare meglio. È chiaro che è sempre bello vincere, perché da fiducia alla squadra e al lavoro, però abbiamo uno staff molto bravo, stiamo giocando tanto, i ragazzi, lo sapete già, hanno tanta esperienza e sanno uscire da questi momenti. È sempre bello vincere e ora continuiamo il nostro campionato che è ancora lungo".

Tu hai giocato una bella partita davvero, poi è arrivato il gol-non gol. Come lo giudichiamo?

"Va bene. Sono contento principalmente per il risultato, per aver vinto, per Dimash che ha ritrovato il gol, per tutti i ragazzi perché abbiamo fatto una bellissima partita. Poi va bene, capita, l’importante è segnare e vincere la partita".

Quanto manca per essere l’Inter?

"Siamo l’Inter, ma non siamo mai perfetti. C’è sempre qualcosa da migliorare, da fare meglio, ma lo facciamo partita dopo partita. Siamo alla quarta giornata, stiamo lavorando tanto, abbiamo una settimana per pensare partita dopo partita e fare bene in questo campionato".