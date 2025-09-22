Vittoria con il brivido: così il Corriere dello Sport fotografa il 2-1 nerazzurro al Sassuolo nel match di ieri a San Siro. "La verità è che, ad oggi, l’Inter non è in grado di dominare e controllare una partita. Non è cinica e cattiva, come vorrebbe il suo allenatore. E, per di più, se attacca, si scopre. Anche contro avversari di livello inferiore - si legge -. Contro il Sassuolo è andata bene. Ma certi difetti erano già emersi in maniere evidente contro l’Udinese e, in misura minore, pure contro Juventus e Ajax. E’ urgente una correzione di rotta, perché l’equilibrio è fondamentale per essere davvero competitivi".

Le colpe? "Forse, come ha sottolineato sempre Chivu, è che servano maggiore carattere e personalità. Visto che in certe situazioni si nota una certa mollezza generale e pure meno disponibilità al sacrificio", sottolinea il quotidiano romano.